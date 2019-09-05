20 ألف مشجع في نهائي كأس مصر

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألفًا من الجماهير للمباراة النهائية لكأس مصر. من الجماهير للمباراة النهائية لكأس مصر. ومن المقرر إقامة المباراة النهائية بين فريقي الزمالك وبيراميدز في الثامنة من مساء الأحد المقبل بستاد الجيش ببرج العرب.

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