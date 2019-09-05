الإسماعيلي يرفع دعوى ضد اتحاد الكرة

أقام اليوم النادي الإسماعيلي دعوى أمام المحكمة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي ضد اتحادالكرة للنظر في الجانب المستعجل.
وطلب النادي الإسماعيلي في دعواه إيقاف قرار اتحاد الكرة بإيقاف القيد للنادي الإسماعيلي الذي صدر أخيرا.
حددت اللجنة الاستشارية يوم الأحد القادم لنظر الدعوى.
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