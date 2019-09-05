عضو بالجمعية العمومية يدلي بصوته على كرسي متحرك.. ويشيد بالأجواء

حرص موسى محمد موسى عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك على التواجد في عمومية النادي المنعقدة في أيام الخميس والجمعة والسبت للإدلاء بصوته.
وتواجد عضو نادي الزمالك في لجنته للإدلاء بصوته في جدول الأعمال المحدد من مجلس الإدارة، وهو على كرسي متحرك، حيث رفض تجاهل الجمعية العمومية بالرغمصعوبة حركته.
وأشاد العضو بالتنظيم داخل خيمة الإدلاء بالأصوات.. قائلا : "عملية الدخول والخروج في غاية السهولة، المكان يتسع لعدد كبير من الأعضاء، وعلى الجميع التواجد في الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم".
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