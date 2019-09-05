تقرير – أسباب عدم رحيل الحرس القديم لنادي ريَال مدريد

حَدث ما يَكن في الحُسبان .. ولَم يَقُم زيدان بتلك الثورة المُنتظرة التي جاء من أجلها، إذ واصل المُدير الفني الفرنسي لنادي ريَال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، اعتماده على رجاله من الحرس القديم .. وكأنه يُريد أن يَقود ثورته بحرسه القديم ..

ويَبدو أن استمرار الحرس القديم ورفضهم الرحيل يُمثل مسألة شرف .. إذ أكدت صحيفة “الماركا” في تقرير مُطول أن جُل اللاعبين لا يُريدون الخُروج من الباب الخلفي للنادي الملكي، إذ أصر الجميع على البقاء، ما عدا الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي شعر بأن لا مكان له في قلعة الميرينغي.

بالنسبة لمجموعة من اللاعبين الذي فازوا بألقاب كثيرة وعظيمة بألوان النادي الملكي في السنوات الأخيرة .. بدا لهم الخروج بعد موسم “كارثي” بمثابة فشل ذريع .. خاصة وأن خُروجهم بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي كان أقرب للواقع من الخروج الآن ..

ونشرت صحيفة “الماركا” تصريحات مُختلفة لجُل أعضاء الحرس القديم للميرينغي، يعتبرون فيها أن الخروج في الوقت الحالي مُستحيل .. ويُريد أغلبهم الخروج من الباب الكبير.

وكَان القائد الملكي سيرخيو راموس قد صرح في وقت سابق قائلا : “في اليوم الذي يجب أن أغادر فيه ريَال مدريد .. أريد أن أخرج من الباب الكبير .. وذلك بالخروج مُتوجا وفائزا بالألقاب”.

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من جهته، قَال مُتوسط الميدان الألماني توني كروس في الندوة الصحفية بعد تمديد عقده :” أريد الرحيل من ريَال مدريد عندنا نكون في القمة .. وذلك عندما نحقق النجاحات”.

أما بطل العالم، مُدافع المنتخب الفرنسي رافاييل فاران، فقد قال :” بعد موسم كالذي قدمناه السنة الماضية .. لم أرغب في مغادرة النادي”.

وفي سياق مُتصل، صرح المُدير الرياضي الكرواتي لنادي ميلان الإيطالي، بوبان، بخصوص اهتمام الروسونيري بخدمات مواطنه لوكا مودريتش، قال :” مودريتش لم يرغب في الرحيل عن ريال مدريد بعد موسم سيء”.