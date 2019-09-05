رياضة | رسميا.. اتحاد الكرة يعلن عدد جماهير مباراة الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. اتحاد الكرة يعلن عدد جماهير مباراة الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن الجماهير المسموح لها حضور نهائي كأس مصر 2019 والذى تقرر إقامته على ملعب برج العرب بالأسكندرية يوم 8 سبتمبر بين الزمالك وبيراميدز.

عدد الحضور الجماهيري

وحدد اتحاد الكرة 20 ألف مشجع لحضور المباراة بين الزمالك وبيراميدز على ملعب برج العرب بالأسكندرية يوم الأحد 8 سبتمبر بعد تلقي خطاب بالموافقة من الجهات الأمنية صباح اليوم الخميس

أسعار التذاكر

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة تقدر تذكرتها ب 75 جنيها مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير كرة القدم ، فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى ب 300 جنيه والمقصورة 750 جنيه.

وحقق نادى بيراميدز إنجاز كبير بالوصول للمباراة النهائية لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على بتروجت بهدفين سجلهم إيريك تراورى وإبراهيم حسن بينما نادى الزمالك صعد للنهائي للمرة الثانية على التوالى بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف أحرزه مصطفي محمد فى الوقت الإضافي بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.