رياضة | فايلر يبحث ترتيبات بعثة الأهلي مع عبد الحفيظ ومران بدني للاعبي الفريق الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يبحث ترتيبات بعثة الأهلي مع عبد الحفيظ ومران بدني للاعبي الفريق الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



وتحدث فايلر مع عبد الحفيظ حول بعض الأمور الهامة والخاصة بترتيبات سفر بعثة الفريق الأحمر إلى غينيا الاستوائية، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت.



تدريبات بدنية لمدة 30 دقيقة في مران الأهلي تدريبات بدنية لمدة 30 دقيقة في مران الأهلي ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية ليلة 11 من سبتمبر الجاري؛ وفقًا للموعد الذي حدده الجهاز الفني؛ استعدادا لمواجهة «كانو سبورت، والمقرر لها يوم 14 في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. Advertisements وكان الأهلي قد صعد لدور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه مباراة «اطلع بره»، بطل جنوب السودان، في الدور التمهيدي بنتيجة 4-صفر في مباراة الذهاب، و9- صفر في لقاء العودة.



أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



وقاد توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق الأول التدريبات البدنية للاعبي الفريق الأحمر، والتي استمرت لمدة 30 دقيقة.

