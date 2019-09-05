رياضة | عضو بالجمعية العمومية للزمالك يدلي بصوته على كرسي متحرك.. ويشيد بالأجواء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو بالجمعية العمومية للزمالك يدلي بصوته على كرسي متحرك.. ويشيد بالأجواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص موسى محمد موسى عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك على التواجد في عمومية النادي المنعقدة في أيام الخميس والجمعة والسبت للادلاء بصوته.

وتواجد عضو نادي الزمالك في لجنته للادلاء بصوته في جدول الأعمال المحدد من مجلس الإدارة، وهو على كرسي متحرك، حيث رفض تجاهل الجمعية العمومية بالرغم صعوبة حركته.

وأشاد العضو بالتنظيم داخل خيمة الإدلاء بالاصوات.. قائلاً : "عملية الدخول والخروج في غاية السهولة، المكان يتسع لعدد كبير من الأعضاء، وعلى الجميع التواجد في الجمعية العمومية للادلاء باصواتهم".

ووضع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ١٣ بند في جدول أعمال الجمعية العمومية للقلعة البيضاء التي انعقدت اليوم وتستمر أيام ٥ و٦ و٧ من شهر سبتمبر الجاري، حيث من المقرر ان يتم التصويت على الميزانية الجديدة للنادي وحسم موقف الانتخابات التكميلية التي ترشح فيها الرباعي أشرف زكي وأحمد مرتضى منصور وحمادة انور وأحمد عادل عبد الفتاح.

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وجاء جدول أعمال الجمعية العمومية كالتالي :

١- التصديق على محضر الاجتماع السابق

٢- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن اعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

٣- اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

٤- تحديد مكافأة مراقب الحسابات.

٥- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافات المدير التنفيذي والمدير المالي.

٦- النظر في المقترحات المقدمة من السادة الأعضاء في الموعد القانوني.

٧- عرض زيادة رسوم اشتراكات العضوية للأعضاء الجدد

٨- عرض نقرير مندوبي النادي في الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية المختلفة ووجهة نظر المجلس في ذلك.

٩- عرض تقرير تقييم المطاعم.

١٠- عرض مشاركة النادي في المسابقات الخاصة بالمحترفين.

١١- اعتماد مبلغ مائة جنية بالإضافة إلى رسوم العضوية من كل عضو للمساهمة في عمل الإنشاءات الخاصة بفرع النادي الحالي، ومائة جنية للنساهمة في إنشاءات فرع النادي النهري ومائتان جنية لإنشاء فرع النادي بمدينة ٦ أكتوبر.

١٢- إعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والخساب الختامي عن العام المالي ٢٠١٨،٢٠١٨ ميلادية.

١٣- إعلان نتيجة التصويت على فوز اسماء السادة المرشحين على المقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة بالتزكية.

وقد بدأت عملية تسجيل الأعضاء في الجمعية العمومية في تمام الساعة التاسعة صباحا، حيث من المقرر ان تستمر حتى الساعة التاسعة مساء، لمدة ثلاثة أيام قادمة.