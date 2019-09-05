رياضة | عقد ميسي الجديد يثير مخاوف جماهير برشلونة ويهدده بالرحيل

يعيش مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة باروتيمو، حالة من القلق بسبب وجود ثغرة خارقة في عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم، وهي ما تتيح له الرحيل في أي وقت دون الرجوع لناديه، بداية من الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت بعض التقارير الإسبانية، أن ليونيل ميسي يحق له الرحيل في أي وقت، عقب نهاية الموسم الجاري دون الإنتظار لنهاية عقده مع برشلونة، والمستمر حتى عام 2021.

وكشفت صحيفة "إلباييس الإسبانية"، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن رحيل ميسي عن برشلونة، وأنه هو المتحكم في نهاية عقده دون الرجوع لإدارته.

وقالت الصحيفة، حسب مصادر خاصة لها، أن البرغوث الأرجنتيني لن ينتظر حتى صيف 2021، للرحيل وإنما سيكون على شفا حفرة من فسخ التعاقد مع البلوجرانا، في أي وقت عقب نهاية هذا الموسم.