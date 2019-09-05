رياضة | موعد مباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مباراة النصر والتعاون، في كأس السوبر السعودي، ستقام في يناير المقبل.

وقال المسحل في تصريحات إعلامية : "مباراة كأس السوبر بين النصر والتعاون ستقام في يناير المقبل، وسيتم تحديد الملعب والتاريخ لاحقًا“.

وأشارت تقارير صححفية أن البطولة كأس ستقام في يناير المقبل على ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض.

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ويشارك النصر، السوبر السعودي، بعد أن نجح في الفوز بالنسخة الاستثنائية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 70 نقطة بفارق نقطة عن ، الهلال ، الذي احتكر اللقب لموسمين متتاليين.

كما يشارك التعاون بصفته بطل الكأس، بعد أن خاض موسما رائعا مع بيدرو ايمانويل ، الذي أصبح مديرا فنيا لألميريا الاسباني، حيث انهى موسمه الكروي في المركز الثالث وحجز مقعدا بدوري أبطال آسيا نسخة 2020.

وخاض التعاون 30 مباراة في الدوري حقق الفوز في 16 لقاء والتعادل 8 مرات، بينما خسر 6 مواجهات، وسجل معه الفريق 61 هدفا واستقبل مرماهم 31.

كما توهج في كأس خادم الحرمين الشريفين ونجح في التغلب على الشباب والوحدة والهلال، وبلغ نهائي المسابقة دون أن تهتز شباكه بأي هدف.