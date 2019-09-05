رياضة | طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في غينيا الاستوائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في غينيا الاستوائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويبدأ طارق قنديل خلال الساعات المقبلة في التواصل مع مدير جهاز الكرة، سيد عبد الحفيظ، من أجل الترتيب لعدة أمور خاصة بالرحلة والمباراة المرتقبة.
من المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية ليلة 11 من سبتمبر الجاري؛ وفقًا للموعد الذي حدده الجهاز الفني؛ استعدادا لمواجهة «كانو سبورت».
وكان الأهلي قد صعد لدور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه مباراة «اطلع بره»، بطل جنوب السودان، في الدور التمهيدي بنتيجة 4-صفر في مباراة الذهاب، و9- صفر في لقاء العودة.
عبد الحفيظ يطمئن على ترتيبات بعثة الأهلي في غينيا:
وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إجراء اتصالا هاتفيا بسفير مصر في غينيا الاستوائية حاتم حسونة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى غينيا الاستوائية؛ استعدادا لمواجهة «كانو سبورت» المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
ووقف عبد الحفيظ خلال هذا الاتصال الاتصال على كافة التفاصيل الخاصة بترتيبات الرحلة وذلك قبل سفره رفقة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق قبل البعثة بـ48 ساعة للاطمئنان على الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وتأمينها وملاعب التدريب وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالرحلة.
يذكر أن الجهاز الفني حدد يوم11 سبتمبر الجاري موعدًا للسفر إلى غينيا الاستوائية؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت.
وصعد الأهلي إلى دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا عقب تخطيه عقبة «اطلع برة» بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي بنتيجة 13-0في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.