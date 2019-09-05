رياضة | ماركا: برشلونة سيضم نيمار من جديد في هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا: برشلونة سيضم نيمار من جديد في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة ماركا الإسبانية، بأن نادي برشلونة لم ييأس من حدوث صفقة نيمار دا سيلفا، حتى مع رفض باريس سان جيرمان القاطع لضم اللاعب، لازالت هناك فرصة بالنسبة لبرشلونة من أجل خوض جولة مفاوضات جديدة في الفترة المقبلة، سواء كان ذلك في ميركاتو الشتاء القادم أو حت في الميركاتو الصيفي.

وذكرت الصحيفة المدريدية، بأن إدارة برشلونة قد قررت النزول على رغبة نجوم الفريق وعلى رأسهم ليونيل ميسي وجيرار بيكيه، الراغبين في عودة نيمار دا سيلفا إلى صفوف الفريق في الصيف المقبل على أقصى تقدير.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد أشارت إلى كون برشلونة سيحاول ضم نيمار بالفعل في الصيف المقبل، حيث تعتقد إدارة النادي، بأن عملية ضم البرازيلي الدولي في ميركاتو 2020، ستكون أسهل بكثير، حيث من الممكن بأن يستغل برشلونة الشرط الجزائي البالغة قيمته 170 ميلون يورو في عقد نيمار من أجل خطف اللاعب البرازيلي من بين أنياب ناصر الخليفي، وباريس سان جيرمان.

وكانت المصادر الإعلامية المقربة من باريس سان جيرمان نفسه قد أكدت بأن نيمار دا سيلفا نفسه قد أعلن عن رغبته بشكل صريح في العودة إلى برشلونة، بل وعرض تقديم نحو 20 مليون يورو من جيبه الخاص من أجل أن تحدث صفقة إنتقاله في الصيف الماضي إلى صفوف نادي برشلونة، ولكن هذا العرض قد قوبل بالرفض من جانب النادي الباريسي، حيث يرى مسؤولى باريس سان جيرمان، بأن حدوث هذا الأمر سيكون غير قانوني وقد يتسبب في توقيع عقوبات على كل أطراف الصفقة.