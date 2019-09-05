رياضة | نجم ريال مدريد يقترب من العودة أمام ليفانتى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يقترب من العودة أمام ليفانتى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تحسن حالة النجم البلجيكى إيدين هازارد لاعب ريال مدريد من الإصابة التى يعانى منها منذ تحضيرات المرينجى للموسم الجديد وانه قريب من العودة للمشاركة مع الفريق فى مباريات الدورى الإسبانى ودورى أبطال أوروبا الذى سينطلق الشهر الجارى.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب البلجيكى إيدين هازارد قد قام بتدريبات خفيفة بالكرة اليوم لأول مرة وقام بلمس الكرة خلال التدريبات ليقترب من العودة للمشاركة مع المرينجى خلال المباريات.

وأشارت الصحيفة عن سعادة زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد بعد ما قام هازارد بلمس الكرة فى تدريبات اليوم، الخميس دون حدوث أى إنتكاسات مما يعنى إن اللاعب أصبح قريب من العودة للتدريبات الجماعية والمباريات.

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وكان هازارد قد تعرض لإصابة قبل الموسم الحالى والذى إنطلق في الشهر الماضي وخاض فيه ريال مدريد 3 مباريات ببطولة الدورى الإسبانى أمام سيلتا فيجو وبلد الوليد وفياريال ولم يخوض أى مباراة رسمية مع المرينجى منذ إنتقاله من نادى تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

وكان المنتخب البلجيكى قد إستدعى إيدين هازارد للكشف علي حالته وإجراء فحص طبي خلال فترة التوقف الدولى الحالية وبالفعل تم إستبعاده من قائمة المنتخب التى ستواجه أسكتلندا وسان مارينو بسبب الإصابة.

ويستعد ريال مدريد لمواحتة ليفانتى فى إطار مباريات الجولة الرابعة من الدورى الإسبانى يوم 14 سبتمبر المقبل فى تمام الواحدة ظهراً بتوقيت مصر والثانية ظهراً بتوقيت السعودية.