رياضة | سوريا تسحق الفلبين بالخمسة في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا تسحق الفلبين بالخمسة في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب سوريا فوزًا كاسحًا، على الفلبين بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وبهذا الفوز تصدرت سوريا مجموعاتها برصيد 3 نقاط، وأتت الفلبين في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.

وبدأ منتخب الفلبين المباراة بصورة مثالية ونجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة السادسة عبر رأسية خافيير باتينو.

ولكن المنتخب السوري فرض سيطرته على المجريات بعد ذلك وضغط على مرمى أصحاب الأرض، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 19 عبر رأسية المهاجم المتألق عمر السوما.

واستمر التفوق السوري ليسجل خالد المبيض الهدف الثاني للفريق عبر تسديدة خالد المبيض القوية من داخل منطقة الجزاء (30)، لينجح نسور قاسيون في إنهاء الشوط الأول متقدمين بنتيجة 2-1.

مع انطلاق الشوط الثاني واصل منتخب سوريا محاولاته الهجومية، ليسجل الثالث في الدقيقة 48 عبر ضربة جزاء نفذها فراس الخطيب.

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ثم أكد السوما من جديد تميزه في الكرات العالية عندما أحرز الهدف الرابع لمنتخب سوريا عبر كرة رأسية (55).

ووسط استمرار الهجمات السورية خطف منتخب الفلبين الهدف الثاني عن طريق مايك اوت الذي استغل خطأ دفاعي (83).

ولكن منتخب سوريا رد بتسجيل الهدف الخامس إثر هجمة سريعة وصلت من خلالها الكرة إلى محمود على حافة منطقة الجزاء ليتقدم ويسدد في المرمى (85).

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل 10 أيلول/سبتمبر، حيث تلتقي المالديف مع الصين في مالي، وغوام مع الفلبين في غوام.

ويشهد الدور الثاني مشاركة 40 منتخباً، من بينها 34 منتخباً حجزت مقاعدها بشكل تلقائي، إلى جانب 6 منتخبات تأهلت من خلال الدور الأول.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة في الدور الثاني على 8 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة خمسة منتخبات. تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من 5 أيلول/سبتمبر 2019 ولغاية 9 حزيران/يونيو 2020.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريق) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.