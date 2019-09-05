رياضة | بسبب ليونيل ميسي.. جماهير برشلونة تتلقى أخبار سارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب ليونيل ميسي.. جماهير برشلونة تتلقى أخبار سارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة موندو دبيورتيفو، بأن نادي برشلونة وجماهيره قد تلقى أخبار سارة للغاية، وذلك بعدما أعلن الجهاز الطبي للنادي الكتالوني عن تعافي الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكذلك مهاجم الفريق الأوروجوياني لويس سواريز، من الإصابة، وهو الأمر الذي يعني بأن الثنائي سيقود هجوم الفريق خلال مباراة فالنسيا في بطولة الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد عاني كثيرً في غياب ليونيل ميسي ولويس سواريز، حيث فقد النادي الكتالوني نحو 5 نقاط كاملة في أول ثلاث جولات في بطولة الدوري الإسباني، وذلك بعدما خسر الفريق المباراة الأولى أمام نادي أتليتك بلباو بهدف نظيف، وبعد ذلك فاز برشلونة بخماسية على ريال بيتيس، قبل أن يتعادل الفريق في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني مع نادي أوساسونا بهدفين لكل فريق.

وبعد هذه السلسلة من النتائج السلبية، أصبح برشلونة يملك في رصيده 4 نقاط فقط، ليصبح في المركز الثامن في جدول ترتيب البطولة، وذلك بفارق وصل لنحو 5 نقاط كاملة عن صاحب الصدارة نادي إتلتيكو مدريد برصيد 9 نقاط، وكذلك بفارق نقطة واحدة خلف الغريم التقليدي، نادي ريال مدريد، والذي يبقى في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

ويأمل جمهو برشلونة في أن تمثل عودة ليونيل ميسي وكذلك لويس سواريز إلى صفوف الفريق دفعة معنوية للفريق من أجل تحسين نتائج النادي الكتالوني، والذي أصبحت جماهيره تخشى من أن يبتعد الفريق مبكرًا عن سباق اللقب، خاصة في ظل تألق كتيبة دييجو سيموني في الجانب الأبيض والأحمر من مدينة مدريد.