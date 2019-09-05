رياضة | الزمالك يطلب حضور 30 ألف متفرج أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطلب حضور 30 ألف متفرج أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمسك مسئولو نادي الزمالك بحضور 30 ألف متفرج في مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس مصر.



وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة الجهات المعنية لإقامة نهائي كأس مصر في الثامنة من مساء الأحد المقبل بستاد الجيش ببرج العرب بحضور جماهيري جاري تحديد عدده بما يتناسب وأهمية الحدث .



وأكد المصدر أن المجلس يتحفظ على حضور 10 آلاف متفرج فقط في ظل خوض اللقاء على ملعب برج العرب الذي يتسع لما يقرب من 70 ألف متفرج.



وحجز الزمالك بطاقة العبور لنهائي بطولة كأس مصر بعد تجاوز عقبة الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله مصطفى محمد مهاجم الفريق.



في الوقت نفسه قرر اتحاد كرة القدم دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة تقدر تذكرتها ب 75 جنيها مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير كرة القدم ، فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى ب 300 جنيه والمقصورة 750 جنيه.

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وكانت مباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الافريقية التي اقيمت على ستاد برج العرب شهدت حضور ما يقرب من 70 ألف متفرج لدعم ومساندة الفريق وهو المشهد الذي ترغب الإدارة في تكراره مرة أخرى والوصول بالفريق إلى الشكل الأمثل.



وكان الزمالك قد تجاوز عقبة الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي للبطولة بهدف نظيف سجله مصطفى محمد مهاجم الفريق. وكان الزمالك قد تجاوز عقبة الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي للبطولة بهدف نظيف سجله مصطفى محمد مهاجم الفريق. وأعلن مسؤولو نادي الزمالك خلال الساعات الماضية عن رفضهم خوض مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



وأكد مصدر داخل النادي الأبيض، أن لاعبي الزمالك اشتكوا من نجيلة ملعب برج العرب بسبب طولها وعدم قصها منذ فترة طويلة، وهو ما يؤدي إلى صعوبة الحركة أثناء الجري، مما يلزمهم ببذل مجهود مضاعف.



وأبلغ لاعبو الزمالك مسئولي النادي بهذا الأمر، بعد خوض مباراة المقاصة في ربع نهائي بطولة الكأس، وأبدوا اعتراضهم على خوض أي مباراة على نفس الملعب، لحين قص النجيلة.

