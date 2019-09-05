رياضة | مدرب المنتخب.. أحمد حسام ميدو يخرج من سباق تدريب الفراعنة

استقر مسؤولى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بشكل كبير على إسم المدير الفنى المقبل للمنتخب الوطنى خلفاً للمقال خافير أجيري المدرب المكسيكى الذى تمت إقالته عقب الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر والخروج من دور ال 16.

وأعلن عمرو الجناينى عن ال 5 مرشحين لتدريب منتخب مصر وهم :حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.

ويتأهب المصريين لمعرفة من هو المدير الفنى القادم لمنتخب مصر، بعدما أعلن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أن المدرب سيكون وطنى وأن الحسم سيكون خلال أيام قليلة.

ويعد حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب والذى حصد ثلاث بطولات لكأس الأمم الإفريقية هو الأقرب حتى الأن لتولى منصب المدير الفنى للفراعنة خلال الفترة المقبلة ولكن تتجه أصوات داخل اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد صوب إيهاب جلال المدير الفنى الحالى للنادى المصري.

وأبتعد أحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة عن سباق المرشحين لقيادة منتخب مصر الفترة المقبلة بعد تصدر حسن شحاتة وإيهاب جلال للصورة بشكل أكبر وإرتفع أسهم الثنائي لإختيار أحدهما لتدريب الفراعنة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن اسم المدرب الجديد للمنتخب الوطني بعد إقالة خافيير أجيري المدرب السابق عقب توديع بطولة كأس الأمم الإفريقية بالهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف في دور الـ16 بالبطولة التي اقيمت في مصر.

وتعقد اللجنة الخماسية والمكونة من " عمرو الجناينى وجمال محمد على وأحمد عبدالله ومحمد فضل وسحر عبد الحق" عدة إجتماعات خلال الأيام المقبلة إستعداداً لإختيار مدرب الفراعنة.