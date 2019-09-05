رياضة | بغلف يتغنى بـ"جوليانو" ويؤكد النصر صاحب الشعبية الأكبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بغلف يتغنى بـ"جوليانو" ويؤكد النصر صاحب الشعبية الأكبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عبدالعزيز أحمد بغلف، العضو الذهبي في نادي النصر، عن فوز البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا لاعب وسط فريق النصر بجائزة الحذاء الذهبي.

وتفوق جوليانو على كلا من الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال، وهالك لاعب شنجهاي الصيني، والياباني شينزو كوروكي هداف أوراوا ريد دايموند الياباني، في الاستفتاء الذي أطلقه الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ لاختيار اللاعب المتوقع تتويجه بلقب هداف النسخة الحالية 2019.

وقال بغلف عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نعم فاز جوليانو، لأنه يستحق ذلك، ونعم أثبت جمهور الشمس أنه صاحب الشعبيه الكبرى داخل وخارج المملكه".

وأضاف: "لم تفاجئني النتيجه لأنها واقع وليس بيض، ولكن حصل ذلك عبر تصويت بتويتر، لنثبت لهم ذلك أيها العاشقين بالحضور للدرة الجمعة القادمة، أثق فيكم ياأسود الدرة".

وتصدر جوليانو نتيجة الاستفتاء بنسبة تصويت 58%، يليه جوميز بنسبة 39%، بينما حصل هالك على 2%، وكوروكي 1%.

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والجدير بالذكر أن جوليانو كان قد توج بجائزة رجل المباراة في المواجهة التي جمعت بين النصر والسد، والتي انتهت بهدفيم مقابل هدف لصالح النصر، على ملعب “الملك فهد الدولي”، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وقدم جوليانو أداءاً رائعاً مع النصر أمام السد، وشكل ثنائية ممتازة مع زميله المغربي نورالدين أمرابط، حيث قاد الثنائي “العالمي” للانتصار ووضع قدماً في الدور التالي.

وقدم جوليانو أداءاً رائعاً، وتمكن من إحراز الهدف الثاني في شباك السد، في الدقيقة 71.

وجاء جوليانو كأكثر لاعب يقوم بتمريرات صحيحة في الشوط الأول، بدقة بلغت 97.4 %، بواقع 37 تمريرة صحيحة من أصل 38، كما أنه أكثر من راوغ لاعبي المنافس وخلق فرص على المرمى، بثلاثة مراوغات وثلاثة فرص بالتساوي مع أمرابط.

وخلال المباراة بالكامل، نفذ النجم البرازيلي 88 تمريرة صحيحة بدقة 88.9 %، وراوغ 6 مرات بنجاح، وخلق 5 فرص على مرمى السد.

كما يتصدر جوليانو قائمة أغلى اللاعبين الأجانب من ناحية القيمة التسويقية فى الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالى 2019/2020؛ إذ تبلغ قيمة اللاعب 57 مليون ريال.