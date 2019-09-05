رياضة | "ريال مدريد يتصدر".. 9 لاعبين من الملكي مرشحين لتشكيلة العام من الفيفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ريال مدريد يتصدر".. 9 لاعبين من الملكي مرشحين لتشكيلة العام من الفيفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الصحف الإسبانية صباح اليوم، بأن نادي ريال مدريد واصل سطوته وسيطرته على ترشيحات تشكيلة العام والتي يتم الإعلان عنها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، خلال حفل توزيع جوائز أفضل لاعب في العالم، والذي من المقرر بأن يكون هذا العام في مدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 سبتمبر الجاري.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن 9 لاعبين من نادي ريال مدريد قد تم ترشيحيهم إلى تشكيلة العام من قبل الفيفا، وهم: الفرنسي كريم بنزيما، والبلجيكي إيدين هازارد، والألماني توني كروس، والكرواتي لوكا مورديتش، والبرازيلي كاسيميرو. - ومواطنه الأخر مارسيلو. - الإسباني داني كارفاخال. - وقائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سيرخيو راموس. - أخيرًا بطل العالم الفرنسي رافائيل فاران.

الصحف المدريدية أعربت بأن ترشيح كل هذه الأسماء لتشكيلة العام في العالم، يعاني بأن ريال مدريد يملك فريق قوي للغاية، وما يحدث من نتائج في بداية هذا الموسم، هو أمر غير مفهوم على الإطلاق، ويجب على المدرب زين الدين زيدان، أن يحاول إيجاد لحل لهذه المشاكل خلال فترة التوقف الدولي.

وكان ريال مدريد قد جمع 5 نقاط فقط خلال 3 مباريات في بطولة الليجا هذا الموسم، حيث فاز ريال مدريد في مباراة وحيدة، وتعادل في مباراتين، أخرهما كان أمام نادي فياريال في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، في ملعب لا سيراميكا، والذي نجأ فيه ريال مدريد من تلقي أول هزيمة له هذا الموسم، حيث كانت كتيبة المدرب زين الدين زيدان متأخرة في النتيجة بهدفين مقابل هدف واحد، حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يتدخل اللاعب الويلزي جاريث بيل، ويسجل هدف رائع يقود به ريال مدريد إلى تحقيق التعادل.