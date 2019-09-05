رياضة | خاص| حقيقة طلب فايلر ضم نجم أندرلخت للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| حقيقة طلب فايلر ضم نجم أندرلخت للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن رغبة النادي الأحمر في التعاقد مع أدريان تريبيل لاعب وسط فريق أندرلخت خلال الأيام القليلة المقبلة.



وكانت تقارير صحفية بلجيكية قد أشارت في تقرير لها عن رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في التعاقد مع لاعب الوسط لدعم صفوف الأهلي استعدادًا للموسم المقبل.



وقال المصدر بأن كل ما يتردد ليس له أساس من الصحة وفايلر لم يطلب التعاقد مع اللاعب.



وأضاف المصدر بأن فايلر لم يؤكد في جلسته مع لجنة التخطيط عقب التعاقد معه لتولي تدريب الفريق خلفًا لمارتن لاسارتي حاجته للاعب.

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ومن المتوقع أن يطرح السويسري فايلر المدير الفني الجديد للأهلي العديد من الأسماء على طاولة تعاقدات النادي لضمها في الفترة الحالية لتعزيز الصفوف خاصة وأن المدرب مطالب بتحقيق نتائج إيجابية وطيبة واستعادة اللقب الإفريقي الغائب عن الشياطين الحمر.

ولعل المشكلة الأكبر داخل تشكيلة النادي الأهلي هو الخط الهجومي نظراً لمواصلة المغربي وليد أزارو مسلسل إهدار الفرص السهلة أمام مرمي الخصوم وابتعاد مروان محسن عن مستواه وعدم مشاركته صلاح محسن باستمرار مع الفريق إلا في آخر مشاركة أمام فريق اطلع بره السوداني بإياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

والجدير بالذكر أن الأهلي قد عين السويسري فايلر كمديرًا فنيًا لفريق الكرة الأول خلفًا للمقال مارتن لاسارتي والذي رحل عن تدريب الفريق الأحمر عقب الخسارة من بيراميدز في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر ليودع البطولة، كما وافق الأهلي على تعيين ثلاثة مساعدين أجانب في الجهاز الفني مع فايلر مع توجيه الشكر للثنائي محمد يوسف وطارق سليمان.