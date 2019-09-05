رياضة | فضيحة جنسية لنجم ريال مدريد السابق

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تلقى نجم ريال مدريد السابق صدمة قوية، بعدما تم استدعائه من جديد بشأن فضيحة جنسية.
ورحل كريستون ميتزيللدر لاعب ريال مدريد السابق والمنتخب الألماني عن منصبه كرئيس لفريق توس هالترن ، نادي الدرجة الرابعة الألمانية ، بعد أن استجوبته الشرطة في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بتوزيعه لمحتوى إباحي للأطفال .
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه تم طلب أصل ملفات الكمبيوتر الخاص بميتزيلدر، وقال المدعي العام لولاية هامبورج الألمانية: يُزعم أن المدعى عليه، إلا أنه أرسل إلى أنثى في هامبورغ صورًا تحتوي على محتوى إباحي للأطفال من خلال منصة اتصالات واتساب .
من جانبه، أعلن نادي توس هالترن أنه حتى يتم توضيح كل شيء مع التحقيق الجاري ، فإن نجم ريال مدريد السابق سوف يترك موقعه في النادي كرئيس له .
من هو ميتزيلدر:
وُلد ميتزيلدر في عام 1980 في هالترن بشمال الراين ، وبدأ حياته الكروية مع فريق توس هالترن على مستوى الناشئين في الفترة الممتدة من عام 1986 حتى عام 1995 ثم انتقل إلى فريق بروسن مونستر، الذي لعب فيه حتى موسم 1999.
وانتقل لصفوف بوروسيا في عام 2000، وبدأ مسيرته الدولية، وساهم بشكل مؤثر في صعود ألمانيا إلى نهائيات كأس العالم 2002، وقدم مستوى مميز وتأهل معهم لنهائي البطولة.
وبعد فترة وجيزة من بطولة كأس العالم، تعرض لإصابة قوية في أربطة القدم يضع حداً لحياة السيد ميتزيلدر كلاعب، إذ اضطر إلى التوقف عن اللعب مدة عامين ثم العودة لصفوف بوروسيا مرة أخرى.
ثم انتقل لصفوف ريال مدريد في عام 2007، وحتى موسم 2010 وحصل على بطولة الليجا وكأس الملك والسوبر الإسباني قبل أن يعود لشالكة في عام 2010.