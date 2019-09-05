رياضة | فضيحة جنسية لنجم ريال مدريد السابق

من جانبه، أعلن نادي توس هالترن أنه حتى يتم توضيح كل شيء مع التحقيق الجاري ، فإن نجم ريال مدريد السابق سوف يترك موقعه في النادي كرئيس له .

من هو ميتزيلدر:

وُلد ميتزيلدر في عام 1980 في هالترن بشمال الراين ، وبدأ حياته الكروية مع فريق توس هالترن على مستوى الناشئين في الفترة الممتدة من عام 1986 حتى عام 1995 ثم انتقل إلى فريق بروسن مونستر، الذي لعب فيه حتى موسم 1999.

وانتقل لصفوف بوروسيا في عام 2000، وبدأ مسيرته الدولية، وساهم بشكل مؤثر في صعود ألمانيا إلى نهائيات كأس العالم 2002، وقدم مستوى مميز وتأهل معهم لنهائي البطولة.

وبعد فترة وجيزة من بطولة كأس العالم، تعرض لإصابة قوية في أربطة القدم يضع حداً لحياة السيد ميتزيلدر كلاعب، إذ اضطر إلى التوقف عن اللعب مدة عامين ثم العودة لصفوف بوروسيا مرة أخرى.

ثم انتقل لصفوف ريال مدريد في عام 2007، وحتى موسم 2010 وحصل على بطولة الليجا وكأس الملك والسوبر الإسباني قبل أن يعود لشالكة في عام 2010.