اونلاين | مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر يلا شوت| live7hd مباراة العراق والبحرين بث مباشر لعبة العراق والبحرين رابط kooora

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العراق والبحرين بث مباشر , مباراة العراق اليوم تصفيات كاس العالم قطر 2022 وكاس اسيا الصين 2023 المجموعة الثالثة , في لقاء وسيناريو مكرر من نهائي بطولة اتحاد غرب اسيا منذ اسابيع قليلة سنكون علي موعد اليوم مع مباراة المنتخب العراقي امام نظيره المنتخب البحريني في موقعة صعبة للغاية علي اسود الرافدين.

ننشر موعد مباراة العراق Vs البحرين اليوم في نهائي بطولة غرب آسيا للعام الجاري 2019م، حيث من المقرر أن تقام المباراة اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 14 أغسطس 2019م، وقد بلغ المنتخب العراقي نهائي البطولة بعد أن فاز على المنتخب اليميني بهدفين مقابل هدف واحد بالمباراة التي جمعت المنتخبين يوم الأحد الماضي، وبذلك يحتل منتخب العراق صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وقد كانت مجموعة العراق “المجموعة الأولى” تضم المنتخبات الآتية (فلسطين، اليمن، لبنان، سوريا).

أما منتخب البحرين فقد كان في المجموعة الثانية التي تضم المنتخبات الآتية (الأردن، الكويت، السعودية)، وقد احتل المنتخب البحريني صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر موعد مباراة العراق والبحرين اليوم في نهائي بطولة غرب آسيا 2019 والقنوات الناقلة مباراة العراق اليوم مجاناً على الأقمار الصناعية المفتوحة “بطاقة المباراة”.

المنتخب البحريني نجح في التتويج بلقب كاس اتحاد غرب اسيا من قلب العراق بنتيجة 1-0 في اللقاء الاخير بينهما بعد سلسلة تعادلات جمعت بين المنتخبين وسيحاول اليوم المنتخب العراقي الثار وتحقيق الفوز الاول له في التصفيات الصعبة التي تضم ايضا المنتخب الايراني في منافسات تلك المجموعة المجموعة الثالثة.