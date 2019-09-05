اونلاين | يلا شوت now مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر kora live كورة جول رابط مباراة العراق ضد البحرين جودة متعددة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت now مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر kora live كورة جول رابط مباراة العراق ضد البحرين جودة متعددة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة العراق ضد البحرين بث مباشر yalla shoot رابط كورة لايف بث مباشر مباراة العراق مع البحرين بدون تقطيع في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، يلا شوت مشاهدة مباراة البحرين والعراق بجودة عالية ومتعددة.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، وخاصة محبي الكرة العربية، صوب ستاد “البحرين” الوطني، في القمة العربية المنتظرة بين المنتخب البحريني الأول لكرة القدم ونظيره المنتخب العراقي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، في إطار المجموعة الثالثة، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ونعرض لكم موعد مباراة البحرين والعراق في السطور التالية لمتابعتها.

موعد مباراة البحرين والعراق اليوم وحكام المباراة

نقدم لكم موعد مباراة البحرين والعراق لمشاهدتها عندما تنطلق في تمام الرابعة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، والسادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وسيدير المباراة تحكيميًا الحكم العماني عمر مبارك اليعقوبي.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين والعراق ومعلق اللقاء

وسيتم إذاعة مباراة البحرين والعراق حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، بتعليق المتميز حسن العيدروس، كما يمكنكم متابعتها عبر قناة الرياضية العراقية HD، بتعليق المتميز رعد ناهي.

هدف البحرين والعراق من المباراة

يسعى المنتخب العراقي لاستهلال مبارياته في التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم وكأس الأمم الآسيوية بتحقيق أول 3 نقاط أمام المنتخب البحريني العنيد في مواجهة ستكون صعبة على الفريقين، خاصة على أسود الرافدين، نظرًا لافتقادهم لخدمات جلال حسن الحارس الأساسي للمنتخب الأول.

بينما يتطلع المنتخب البحريني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة من أجل بداية قوية يدخل بها المنافسة على التأهل مبكرًا.

Advertisements

ومن المنتظر أن يدفع كاتانيتش، المدير الفني للمنتخب الأول للمنتخب العراقي أمام نظيره البحريني بالتشكيل المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد حميد.

في خط الدفاع: علي عدنان، أحمد إبراهيم، سعد ناطق، علاء مهاوي.

في خط الوسط: صفاء هادي، جستين ميرام، بشار رسن، أحمد ياسين.

في خط الهجوم: علاء عباس، مهند علي.

بث مباشر لمباراة البحرين والعراق

ويقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" بث مباشر لمباراة البحرين والعراق، فور انطلاقها عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، الناقل الحصري للتصفيات، ويمكنكم الاستمتاع بالمباراة دون تقطيع عبر مشاهدة كورة لايف KORA LIVE.

آخر نتيجة جمعت بين منتخب البحرين والعراق

نجح المنتخب البحريني في تحقيق الفوز في أخر مباراة جمعته بنظيره العراقي، بنتيجة 1/0، بهدف عيسى موسى ناجي، ضمن إطار المباراة النهائية، ليتوج المنتخب البحريني ببطولة اتحاد غرب آسيا.