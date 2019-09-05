الان تتابع بينهم محمد صلاح.. “فيفا” يعلن قائمة المرشحين للتشكيل الأفضل في العالم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن 55 اسمًا مرشحين لجائزة التشكيلة المثالية للرجال في 2019.

وتحدد القائمة النهائية بتصويت اللاعبين أنفسهم، وآلاف اللاعبين المحترفين في كرة القدم بجميع أنحاء العالم، على أن يختار كل لاعب أثناء التصويت، حارس مرمى واحد، و4 مدافعين، و3 في خط الوسط، و3 مهاجمين.

ويتصدر البرازيليون القائمة التي ضمت 55 اسمًا بـ10 لاعبين، وفرنسا 7 لاعبين، وإسبانيا 6 لاعبين، ومثّل 35 اسمًا من القائمة أندية عملاقة على رأسها برشلونة بـ11 لاعبًا، ريال مدريد بـ9 لاعبين، مانشستر سيتي بـ8 لاعبين، ليفربول بـ7 لاعبين، فيما انقسم العدد الآخر على باقي الأندية، وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة التشكيل المثالي لأفضل لاعب في العالم على النحو التالي:

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حراس المرمى (5)

أليسون بيكر (البرازيل) – ليفربول

ديفيد دي خيا (إسبانيا) – مانشستر يونايتد

إدرسون موريس (البرازيل) – مانشستر سيتي

جان أوبلاك (سلوفينيا) – أتلتيكو مدريد

مارك أندريه تير ستيجن ( ألمانيا ) – برشلونة

المدافعون (20)

جوردي ألبا (إسبانيا) – برشلونة

ترينت ألكساندر أرنولد (إنجلترا) – ليفربول

داني ألفيس (البرازيل) – باريس سان جيرمان / ساو باولو

جواو كانسيلو (البرتغال) – يوفنتوس / مانشستر سيتي

دانييل كارفاجال (إسبانيا) – ريال مدريد

جورجيو كيليني (إيطاليا) – يوفنتوس

ماتياس دي ليخت (هولندا) – أياكس / يوفنتوس

دييغو غودين (أوروجواي) – أتلتيكو مدريد / إنترناسيونال

جوشوا كيميتش (ألمانيا) – بايرن ميونيخ

كاليدو كوليبالي (السنغال) – نابولي

إيمريك لابورت (فرنسا) – مانشستر سيتي

مارسيلو (البرازيل) – ريال مدريد

جيرارد بيكيه (إسبانيا) – برشلونة

سيرجيو راموس (إسبانيا) – ريال مدريد

أندرو روبرتسون (بريطانيا) – ليفربول

اليكس ساندرو (البرازيل) – يوفنتوس

تياجو سيلفا (البرازيل) – باريس سان جيرمان

فيرجيل فان ديك (هولندا) – ليفربول

رافائيل فاران (فرنسا) – ريال مدريد

كايل ووكر (إنجلترا) – مانشستر سيتي

لاعبو خط الوسط (15)

سيرجيو بوسكيتس (إسبانيا) – برشلونة

كاسيميرو (البرازيل) – ريال مدريد

كيفن دي بروين (بلجيكا) – مانشستر سيتي

فرينكي دي يونج (هولندا) – أياكس / برشلونة

كريستيان إريكسن (الدنمارك) – توتنهام هوتسبر

عدن هازارد (بلجيكا) – تشيلسي / ريال مدريد

نجولو كانتي (فرنسا) – تشيلسي

طوني كروس (ألمانيا) – ريال مدريد

آرثر ميلو (البرازيل) – برشلونة

لوكا مودريتش (كرواتيا) – ريال مدريد

بول بوجبا (فرنسا) – مانشستر يونايتد

إيفان راكيتيتش (كرواتيا) – برشلونة

برناردو سيلفا (البرتغال) – مانشستر سيتي

دوسان تاديتش (صربيا) – أياكس

أرتورو فيدال (سويسرا) – برشلونة

المهاجمون (15)

سيرجيو أجويرو (الأرجنتين) – مانشستر سيتي

كريم بنزيمة (فرنسا) – ريال مدريد

كريستيانو رونالدو (البرتغال) – يوفنتوس

روبرتو فيرمينو (البرازيل) – ليفربول

أنطوان غريزمان (فرنسا) – أتلتيكو مدريد / برشلونة

سون هيونغ مين (كوريا) – توتنهام هوتسبر

هاري كين (إنجلترا) – توتنهام هوتسبر

روبرت ليفاندوفسكي (بولندا) – بايرن ميونيخ

ساديو ماني (السنغال) – ليفربول

كيليان مبابي (فرنسا) – باريس سان جرمان

ليونيل ميسي (الأرجنتين) – برشلونة

نيمار (البرازيل) – باريس سان جيرمان

محمد صلاح (مصر) – ليفربول

رحيم ستيرلنج (إنجلترا) – مانشستر سيتي

لويس سواريز (الأوروجواي) – برشلونة

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التشكيل النهائي في حفل توزيع جوائز أفضل كرة قدم FIFA في مسرح ألا سكالا في ميلانو بإيطاليا يوم الإثنين 23 سبتمبر.