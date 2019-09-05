مانشستر يونايتد يشعر بالندم كثيراً بسبب فان دايك

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الخميس 5 سبتمبر 2019
فان دايك
بات المدافع الهولندي لاعب ليفبول فيرجيل فان دايك أحد أفضل المدافعين في العالم بعد تألقه اللافت مع الريدز الإنجليزي، لكن تقارير أشارت مؤخرا أن اللاعب الهولندي كان من الممكن أن يكون له مسار آخر تماما.
وحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن مانشستر يونايتد الإنجليزي كان مهتم بالتعاقد مع فان دايك قبل عامين، إلا أن مدرب الفريق وقتها جوزيه مورينيو، الملقب باسم "سبيشال 1"، رفض انتقال اللاعب.
وقالت الصحيفة إن فان دايك، الذي كان وقتها يلعب لساوثمبتون، كان اسما مطروحا في إدارة "الشياطين الحمر" في يناير 2018، إلا أن مورينيو عرقل الصفقة لرفضه فكرة التعاقد مع مدافع وقتها.
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