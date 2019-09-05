اتهام نجم ريال مدريد السابق بقضية جنسية

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الخميس 5 سبتمبر 2019
لاعبي ريال مدريد
اتهم نجم ريال مدريد السابق قضية جنسية وتم استدعائه من جديد بشأن هذه الجريمة.
ورحل كريستون ميتزيللدر لاعب ريال مدريد السابق والمنتخب الألماني عن منصبه كرئيس لفريق توس هالترن ، نادي الدرجة الرابعة الألمانية ، بعد أن استجوبته الشرطة في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بتوزيعه لمحتوى إباحي للأطفال .
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه تم طلب أصل ملفات الكمبيوتر الخاص بميتزيلدر، وقال المدعي العام لولاية هامبورج الألمانية: يُزعم أن المدعى عليه، إلا أنه أرسل إلى أنثى في هامبورغ صورًا تحتوي على محتوى إباحي للأطفال من خلال منصة اتصالات واتساب .
من جانبه، أعلن نادي توس هالترن أنه حتى يتم توضيح كل شيء مع التحقيق الجاري ، فإن نجم ريال مدريد السابق سوف يترك موقعه في النادي كرئيس له .
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