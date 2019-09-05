اتهام نجم ريال مدريد السابق بقضية جنسية

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الخميس 5 سبتمبر 2019

لاعبي ريال مدريد

اتهم نجم ريال مدريد السابق قضية جنسية وتم استدعائه من جديد بشأن هذه الجريمة.

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ورحل كريستون ميتزيللدر لاعب ريال مدريد السابق والمنتخب الألماني عن منصبه كرئيس لفريق توس هالترن ، نادي الدرجة الرابعة الألمانية ، بعد أن استجوبته الشرطة في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بتوزيعه لمحتوى إباحي للأطفال .

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه تم طلب أصل ملفات الكمبيوتر الخاص بميتزيلدر، وقال المدعي العام لولاية هامبورج الألمانية: يُزعم أن المدعى عليه، إلا أنه أرسل إلى أنثى في هامبورغ صورًا تحتوي على محتوى إباحي للأطفال من خلال منصة اتصالات واتساب .

من جانبه، أعلن نادي توس هالترن أنه حتى يتم توضيح كل شيء مع التحقيق الجاري ، فإن نجم ريال مدريد السابق سوف يترك موقعه في النادي كرئيس له .