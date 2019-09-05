تركي آل الشيخ يهدد بمقاضاة منتحلى صفته ويؤكد: "لا سكوت بعد اليوم"

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الخميس 5 سبتمبر 2019

تركي آل شيخ

كتب الخليج 365 ـ متابعات

نشر المستشار ‘تركي آل الشيخ” رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأنه تم رصد أكثر من حساب على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وصفحات على موقع التواصل "فيسبوك"، والتي تصل إلى 20 شخصاً.

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وأضاف تركي آل الشيخ، بأنه تم التنسيق مع الجهات القانونية، والاستفادة من قانون جرائم الإنترنت الجديد، مؤكدًا بأن مكتب متخصص قام بحصر التجاوزات والأسماء، وسيتم البدء بتقديم بلاغات ومتابعتها.

وتابع آل الشيخ، بأن من بين تلك الأسماء التي قامت بالتجاوزات، يعمل في قنوات، والبعض الآخر يتم الدفع له، وتم توثيق كل ذلك، قائلاً: "لا سكوت بعد اليوم".