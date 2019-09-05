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الخميس 5 سبتمبر 2019
تركي آل شيخ
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
نشر المستشار ‘تركي آل الشيخ” رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأنه تم رصد أكثر من حساب على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وصفحات على موقع التواصل "فيسبوك"، والتي تصل إلى 20 شخصاً.
وأضاف تركي آل الشيخ، بأنه تم التنسيق مع الجهات القانونية، والاستفادة من قانون جرائم الإنترنت الجديد، مؤكدًا بأن مكتب متخصص قام بحصر التجاوزات والأسماء، وسيتم البدء بتقديم بلاغات ومتابعتها.
وتابع آل الشيخ، بأن من بين تلك الأسماء التي قامت بالتجاوزات، يعمل في قنوات، والبعض الآخر يتم الدفع له، وتم توثيق كل ذلك، قائلاً: "لا سكوت بعد اليوم".
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كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يهدد بمقاضاة منتحلى صفته ويؤكد: "لا سكوت بعد اليوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.