شكرا لقرائتكم الزمالك يستعد لبيراميدز السبت من برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حجز مسؤولو نادي الزمالك ستاد برج العرب لخوض تدريب بعد غد السبت، على الملعب الرئيسي استعدادا لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر لها مساء الاحد المقبل.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأبيض على خوض تدريبه الاخير على ملعب المباراة حتى يتعود اللاعبون على أرضية الملعب قبل اللقاء.

ويخوض الفريق الابيض تدريبه مساء اليوم على ملعب بتروسبورت استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في ظل انشغال النادي بانعقاد الجمعية العمومية.