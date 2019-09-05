شكرا لقرائتكم الزمالك يستعد لبيراميدز السبت من برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستقر الجهاز الفني للفريق الأبيض على خوض تدريبه الاخير على ملعب المباراة حتى يتعود اللاعبون على أرضية الملعب قبل اللقاء.
ويخوض الفريق الابيض تدريبه مساء اليوم على ملعب بتروسبورت استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في ظل انشغال النادي بانعقاد الجمعية العمومية.
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