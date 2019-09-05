شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يصل ميت عقبة للمشاركة فى عمومية الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، لمقر النادي بميت عقبة، لحضور الجمعية العمومية للقلعة البيضاء، المنعقدة الآن، والمقرر استمرارها حتى السبت المقبل، للتصويت على ميزانية السنة الجارية بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بمجلس الإدارة.

وحرص محمود الخواجة، نجم الزمالك السابق، على التواجد في مقر الجمعية العمومية للقلعة البيضاء، للإدلاء بصوته في جدول الأعمال المحدد من مجلس الإدارة وقام الخواجة بالتسجيل في كشف الأعضاء المخصص للإدلاء بالاصوات.

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وفتح باب التسجيل فى التاسعة صباح اليوم الخميس فى اليوم الأول للجمعية العمومية لنادى الزمالك، على أن يغلق التسجيل فى التاسعة مساء اليوم، ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد، حيث فاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمحلس.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين كلا من الفنان أشرف زكى على منصب أمين الصندوق، وترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.

وكان الزمالك أعلن إقامة انتخاباته على أربعة مقاعد ثلاثة للعضوية، ومقعد أمين الصندوق، وهو نفس عدد المرشحين وهو ما يعنى نجاح الرباعى بالتزكية فى حالة موافقة الجمعية العمومية على الأمر وفقًا للائحة النادى وستعقد العمومية للتصويت على نجاح الرباعى بالتزكية من عدمه.