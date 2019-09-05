شكرا لقرائتكم وليد أزارو: هذا هو سلاحي للتواجد فى تشكيلة الأهلي الأساسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ‎أعرب المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي، والعائد مجددا لحمل قميص المنتخب المغربي عن أسفه لغيابه عن المشاركة في نهائيات أمم إفريقيا، التي احتضنتها مصر خلال الشهور القليلة الماضية.

‎أكد أزارو خلال الندوة الصحفية التي حضرها رفقة زميله في المنتخب الوطني نبيل درار، التي جرت منتصف اليوم الخميس بقاعة الندوات التابعة لملعب مراكش الكبير، أنه سعيد بعودته للمنتخب الوطني، مؤكدا أن سيتدرب بقوة لضمان الحفاظ على مكانه في تشكيلة الأسود وفريقه الأهلي .

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من جانبه، قال نبيل دارار، لاعب فربخشة التركى أن خمسة أيام التى قضاها لمد الآن رفقة وحيد خليلودزيتش، المدرب الجديد للمنتخب، أن العمل معه، مختلف عن المدرب السابق هيرفى رينار، وأن كل لاعبى الاسود عازمون على تجاوز اخفاق أمم أفريقيا والخروج المخيب أمام البنين.

وأثنى درار على المعسكر الاعدادى للأسود، مؤكدا أن هناك تواصل أكبر اللاعبين الذين يتحدثون نفس اللغة، وأن روح التعاون يسود الجميع فى معسكر الأسود.

يذكر أن المنتخب المغربى يواصل استعداداته للمواجهتين الوديتين أمام بوركينا فاسو والنيجر يومى الجمعة والثلاثاء المقبلين، بملعب مراكش الكبير.