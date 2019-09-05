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شكرا لقرائتكم محمد فضل عن مدير لجنة المسابقات الجديد: هيبقى كادر قوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، عن سعادته بقرار تعيين حسام الزناتي الذي تم تكليفه بمنصب مدير لجنة المسابقات الجديد.
قال فضل عبر حسابه على فيس بوك: "حسام الزناتي ...اسم ناس كتير متعرفهوش لكن كان دوره كبير اوي في البطولة الافريقية مكنش بينام علي طول بيشتغل مخلص شاطر نضيف عنده مبادئ جدع كل الناس بتحبه جدا من اول نظرة وتعامل ، ده المهندس حسام الزناتي اللي درس في امريكا mechanical engineering ".
تابع: حسام كنت بطلب منه في البطولة أي حاجة في أي وقت وابقي عارف ان الـtask ده خلص وكويس جدا ،كان علي طول الشخص اللي عمره ما خذلني، كان مش دراعي اليمين في البطولة لا ده كان كل حاجة".
استطرد: "كل الناس بتحبه بجد عنده كرامة وشخصية وان شاء الله زي ما راهنت عليه في البطولة وكسر الدنيا وكل الناس كان نفسها يبقي معاها (الاتحاد الأفريقي -Lagardere )هيعمل حاجة محترمة ومشرفة للكرة المصرية .. ساندوه علشان ده كادر قوي وهفكركم هيبقي فين ان شاء الله بعد كدة...ربنا يكرمك يا حبيبي".
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