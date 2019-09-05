على فرج يحجز المقعد الأخير فى ربع نهائى جى بى مورجان...

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جدة - عمرو شويل حجز على فرج لاعب وادى دجلة وبطل العالم والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، المقعد الأخير فى ربع نهائى بطولة "جى بى مورجان" الصين المفتوحة، والتى تبلغ قيمة جوائزها المادية 112 ألف دولار للرجال والسيدات. وفاز على فرج فى مباراة دور ال 16 على مواطنه يوسف سليمان بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-4, 7-11, 11-4. وتمثل بطولة الصين الظهور الأول للبطل المصرى بالموسم الجديد 2019/2020، وكان على فرج قد أنهى الموسم الماضى فى صدارة التصنيف العالمى للاسكواش لـ7 أشهر متتالية. ولحق على فرج بالرباعى المصرى مروان ومحمد الشوربجى، عمر مسعد، ومازن هشام لتحجز مصر خمس مقاعد بمنافسات الرجال فى ربع نهائى البطولة الدولية.

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