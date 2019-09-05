شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى يسجل فى عمومية الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد أحمد مرتضى ، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمرشح على مقعد العضوية في الانتخابات التكميلية للتسجيل في كشوف الحضور في عمومية النادي للتصويت على ميزانية النادي والانتخابات التكميلية التي تجرى بمقر القلعة البيضاء لاختيار 3 أعضاء وأمين صندوق.

وأعلن مسئولو نادي الزمالك أن الجمعية العمومية تستلزم حضور 7500 عضو لاكتمال النصاب القانوني، وتقام الجمعية العمومية على ثلاثة أيام، وتقرر توقيع غرامة 300 جنيه على أي عضو يتخلف عن الحضور.

احمد مرتضى



اسماعيل يوسف

وقام اسماعيل يوسف عضو المجلس الحالي بالتسجيل و سبق و قام اللواء علاء مقلد عضو المجلس الابيض وحمادة انور المرشح للعضوية بالتسجيل في كشوف الحضور..

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وفتح باب التسجيل في التاسعة صباح اليوم الخميس في اليوم الاول للجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تستمر حتى يوم السبت المقبل .