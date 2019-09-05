شكرا لقرائتكم أجانب الأهلى على مائدة السويسرى رينيه فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد للأهلى تقريراً عن مشاركة رباعى الفريق الأجنبى المتواجد حالياً مع منتخبات بلادهم كنوع من أنواع دراسة اللاعبين لمعرفة مزيد من الاحصائيات.

وتعاقد الأهلى مع فايلر مؤخراً لتدريب الفريق خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى الذى تمت إقالته عقب الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز.

ويقوم فايلر حالياً باستكشاف لاعبى الأهلى لذا طلب من مساعديه معلومات عن مشاركات الرباعى آزارو ومعلول وجيرالدو وديانج الذين يتواجدون حالياً مع منتخبات بلادهم.

Advertisements

ويتواجد المغربى وليد أزارو حالياً مع منتخب بلاده لخوض مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو والنيجر يومى 6 و10 سبتمبر الجارى واللتين ستقامان بالملعب الكبير لمدينة مراكش.

كما يشارك المالى آليو ديانج مع منتخب بلاده الأولمبى ضد نظيره المغربى خلال الساعات المقبلة بملعب الأخيرة فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تنظمها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

أما الأنجولى جيرالدو فيشارك مع منتخب بلاده فى مباراتى جامبيا يومى 6 و10 سبتمبر الجارى فى تصفيات كأس العالم 2022، كما يشارك الدولى التونسى على معلول مع منتخب بلاده فى مباراتى موريتانيا يوم 6 سبتمبر على الملعب الأولمبى برادس، فيما تقام مواجهة الأفيال الإيفوارية الثلاثاء 10 سبتمبر فى مدينة "روان" الفرنسية.

اللاعب الأجنبى الخامس فى الأهلى هو النيجيرى جونيور أجاى لكنه متواجد مع الفريق حالياً ولم ينضم لمنتخب بلاده.