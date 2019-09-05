شكرا لقرائتكم محمود الخطيب في مكتب محافظ الإسماعيلية .. أعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه صباح اليوم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ودار حوار مطول حول سبل التعاون بين النادي والمحافظة خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك في إطار سياسة النادي الأهلي للتعاون مع مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة الأهلي والرياضة المصرية بشكل عام.

ورحب الدكتور عبد العزيز قنصوه برئيس الأهلي، وأكد على أن رغبة محمود الخطيب في التعاون مع المحافظة أمر يسعده ومحل اهتمام وتقدير كبير، لاسيما أنه يتعلق بالنادي الأهلي أكبر نادٍ في إفريقيا، كما أن التعاون خطوة إيجابية لخدمة الرياضية المصرية وإنشاء فرع جديد للأهلي بالإسكندرية يبقى مرحلة مهمة لتوسيع القاعدة الرياضية والاهتمام بالناشئين والبراعم للالتحاق باللعبات المختلفة.

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وشهدت الجلسة حوارًا مثمرًا جاء في مقدمته رغبة محمود الخطيب في تدشين فرع جديد للأهلي بمحافظة الإسكندرية؛ لإسعاد جماهيره واستكمالًا لسلسلة فروع النادي السابقة والعمل على التواصل مع محبي النادي في كل مكان.

وشهدت المقابلة التي جرت في أجواء ودية بمقر المحافظة في حضور السيد أحمد جمال نائب المحافظ والدكتور إسماعيل العادلي، المستشار الهندسي للمحافظة والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس إدارة الأهلي حوارًا في اتجاهات عديدة بما يخدم المصلحة العامة؛ سواء على الصعيد الاجتماعي أو الرياضي وقام المهندس سامح علي كامل بشرح الرؤية الهندسية لما تحدث فيه رئيس النادي من مشروعات مستقبلية مع محافظ الإسكندرية.