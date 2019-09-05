شكرا لقرائتكم الانتاج يحدد موعد عودة مامادو أنياس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد انتهاء مشاركتة مع منتخب بلاده ، حدد الإنتاج الحربى السبت المقبل موعداً لعودة مامادو أنياس مهاجم الفريق من موريتانيا وتلقى نادى الإنتاج الحربى إخطاراً من الاتحاد الموريتانى يطلب فيه استدعاء مامادو أنياس مهاجم الفريق للمشاركة مع منتخب بلاده فى مباراة تونس. Advertisements وكان الإنتاج الحربى قد تعاقد مع مامادو أنياس مهاجم موريتانيا لمدة ثلاث سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد ظهوره مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر مؤخراً. يذكر أن قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2021 وضعت المنتخب الموريتانى فى مجموعة تضم المغرب وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى.

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