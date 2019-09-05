شكرا لقرائتكم خبير لوائح : رحيل باسم مرسي المجاني من الزمالك قانوني ولكن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثارت مسألة انتقال باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق لصفوف نادي الإنتاج الحربي في صفقة انتقال حر، بعد تجاهل مسئولي القلعة البيضاء قيده في قائمة الفريق الأبيض بالموسم الجديد، العديد من الأقاويل حول صحة وقانونية الصفقة.

وبعد استعلام مسئولي الإنتاج الحربي عن عدم قيد باسم مرسي في منطقة الجيزة لكرة القدم تبين عدم تواجد اللاعب في قائمة الزمالك الأولية، وهو ما دفع مسئولي الفريق العسكري لقيد اللاعب في قائمته بدون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء.

باسم مرسي يثير علامات استفهام داخل الزمالك



من جانبه، أكد محمد بيومي خبير اللوائح الكروية لـ"الخليج 365"، أن النادي غير ملزم بتسجيل اللاعب في قائمته لأن علاقة اللاعب بالنادي يحكمها العقد الذي يربط الطرفين سواء كان اللاعب محترفا أو هاوياً، ولكن في حالة باسم مرسي فمن حق اللاعب طلب إنهاء عقده، لو كان عقده ساريا مع الزمالك وفي هذه الحالة فإن انتقاله لا يعتبر انتقالا حر.

Advertisements

تابع بيومي، علاقة اللاعب المحترف في عقده مع النادي بغض النظر عن قيده بالقائمة من عدمه، وفي حالة عدم قيام النادي بقيد اللاعب يكون من حق اللاعب طلب إنهاء العقد الممتد مع ناديه لمنحه الحق في ممارسة الكرة ولكن يكون من حق ناديه القديم مطالبة النادي الجديد الذي سينتقل إليه بتعويض مالي.

أردف، على اللاعب أن يخطر اتحاد الكرة أن ناديه لم يقيده ويطلب إنهاء العقد مع النادي، وعلى النادي الجديد تقديم مستندات القيد التي تثبت موقفه، في المقابل يكون من حق ناديه القديم طلب التعويض وفي حالة الاختلاف يفصل اتحاد الكرة في النزاع وهذا لا يعوق انتقال اللاعب للنادي الجديد.

استطرد، لو قام نادي بإنهاء عقد لاعب خلال فترة القيد المفتوحة يدفع النادي تعويض شهرين للاعب ويصبح اللاعب حرا في الانتقال لأي نادي آخر وليس من حق النادي أن يطلب تعويض، أما إذا قام النادي بإنهاء العقد بعد غلق القيد يلتزم النادي بتحمل راتب اللاعب حتى أقرب فترة قيد جديدة إضافة إلى دفع شهرين تعويض.