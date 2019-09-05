شكرا لقرائتكم رسميا.. برج العرب يستضيف نهائى كأس مصر بحضور جماهيرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم موافقة الجهات المعنية لإقامة نهائى كأس مصر فى الثامنة من مساء الأحد المقبل بستاد الجيش ببرج العرب، بحضور جماهيرى جارى تحديد عدده بما يتناسب وأهمية الحدث.

فى الوقت نفسه قرر اتحاد كرة القدم دمج الدرجتين الثالثة والثانية فى درجة موحدة تقدر تذكرتها ب 75 جنيها مع منحها النسبة الأغلب فى عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير كرة القدم، فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى ب 300 جنيه والمقصورة 750 جنيه.

وكان اتحاد كرة القدم قد عين حسام الزناتى مدير المسابقات بالاتحاد منسقا فنيا للمباراة، فى نظام جديد للاتحاد بعد نجاحه فى تجربة بطولة الأمم الأفريقية التى عمل خلالها الزناتى ضمن طاقم مجموعة القاهرة.