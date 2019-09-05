شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يتمسك بضم "عبد الرسول" من بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مجلس إدارة النادي المصرى البورسعيدى، طلبهم لبتروجت، من أجل التعاقد مع أحمد عبد الرسول، مدافع الفريق البترولى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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كان المصرى البورسعيدي، تقدم بعرض سابق للتعاقد مع أحمد عبد الرسول، مقابل 3 ملايين جنيه، وهو ما رفضه مجلس إدارة بتروجت مطالبين بزيادة القيمة المالية إلى 4 ملايين جنيه.

ومن المنتظر أن تحسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما طلب اللاعب من إدارة ناديه بالسماح له بالرحيل للفريق البورسعيدي.