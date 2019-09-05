شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يتمسك بضم "عبد الرسول" من بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدد مجلس إدارة النادي المصرى البورسعيدى، طلبهم لبتروجت، من أجل التعاقد مع أحمد عبد الرسول، مدافع الفريق البترولى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
كان المصرى البورسعيدي، تقدم بعرض سابق للتعاقد مع أحمد عبد الرسول، مقابل 3 ملايين جنيه، وهو ما رفضه مجلس إدارة بتروجت مطالبين بزيادة القيمة المالية إلى 4 ملايين جنيه.
ومن المنتظر أن تحسم الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما طلب اللاعب من إدارة ناديه بالسماح له بالرحيل للفريق البورسعيدي.
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