شكرا لقرائتكم منتخب لبنان يبدأ مشواره بالخسارة أمام كوريا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز منتخب كوريا الشمالية على ضيفه اللبناني 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الخميس في الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالمجموعة الثامنة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.
وسجل هدفي المنتخب الكوري جونغ إيل جوان في الدقيقتين السابعة و56.
ويلتقي في وقت لاحق من يوم الخميس منتخبا سريلانكا وتركمناستان في ذات المجموعة.
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