شكرا لقرائتكم محامي البرازيلي غابرييل يهدد الهلال.. ويطالب بالتعويض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب برينو تنوري محامي البرازيلي غابرييل لاعب كونثيانز، إدارة الهلال بدفع تعويضات مالية بعدما تراجعت الأخيرة عن إتمام انتقاله إلى صفوف الفريق عقب موافقة فلامنغو على انتقال الكولومبي كويّار نهاية الأسبوع الماضي.

وقال تنوري في اتصال هاتفي لبرنامج "في المرمى": لا أتفق مع إدارة الهلال حول ما قالته، بل يجب عليها توضيح كل شيء للإعلام والجماهير، كيف بدأ التفاوض وكيف وصل الهلال إلى اتفاق مع اللاعب وتم التوقيع على ذلك من كلا الطرفين، العقد يحتوي على كافة التفاصيل المالية الخاصة باللاعب، وهو عقد ملزم.

وأتبع: سافر غابرييل إلى دبي للمغادرة منها إلى الرياض والتذكرة تم إصدارها من قبل نادي الهلال، لكننا تفاجأنا عندما اتصل ممثل لنادي الهلال قال إن فلامنغو وافق على العرض، وقرر الهلال التخلي عن غابرييل ووقعوا مع لاعب آخر، وهذا أمر غير مقبول، والهلال يجب أن يواجه تبعات هذا القرار.

وختم: أرسلنا إشعاراً إلى نادي الهلال ولكن لم يتم الإجابة عنه حتى الآن، وسنتخذ الإجراءات اللازمة تجاه نادي الهلال أمام الهيئات القضائية، ونطالب بتعويضات عن كافة الخسائر التي تسببت بها إدارة الهلال للاعب.