اخبار الرياضه

اليمن يتعادل مع سنغافورة في التصفيات الآسيوية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم اليمن يتعادل مع سنغافورة في التصفيات الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل 2-2 على المباراة التي جمعت منتخب سنغافورة لكرة الكرة بضيفه منتخب اليمن يوم الخميس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 .

وسجل هدفي المنتخب السنغافوري إيكهسان فاندي وفاريس راملي في الدقيقتين 27 و51 فيمات سجل هدفي المنتخب اليمني عبد الواسع المطري ومحسن محمد في الدقيقتين 34 والأخيرة من الشوط الأول.

ويلتقي المنتخب الفلسطيني مع ضيفه منتخب أوزبكستان في وقت لاحق من يوم الخميس في ذات المجموعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن يتعادل مع سنغافورة في التصفيات الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا