اليمن يتعادل مع سنغافورة في التصفيات الآسيوية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل 2-2 على المباراة التي جمعت منتخب سنغافورة لكرة الكرة بضيفه منتخب اليمن يوم الخميس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 .
وسجل هدفي المنتخب السنغافوري إيكهسان فاندي وفاريس راملي في الدقيقتين 27 و51 فيمات سجل هدفي المنتخب اليمني عبد الواسع المطري ومحسن محمد في الدقيقتين 34 والأخيرة من الشوط الأول.
ويلتقي المنتخب الفلسطيني مع ضيفه منتخب أوزبكستان في وقت لاحق من يوم الخميس في ذات المجموعة.
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