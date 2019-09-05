شكرا لقرائتكم منتخب الأردن يعود بالنقاط الثلاث من تايوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع المنتخب الأردني لكرة القدم فوزا صعبا من مضيفه منتخب تايوان 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الخميس في الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022. وسجل هدفي المنتخب الأردني بهاء فيصل وأحمد سمير في الدقيقتين 19 و37، فيما سجل هدف تايوان تشي هاو وين في الدقيقة 81. ويلتقي في وقت لاحق اليوم المنتخب الكويتي مع نظيره منتخب نيبال في ذات المجموعة.

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