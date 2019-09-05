ليفر يؤيد ايقاف المشاغب كيريوس









اسماء السيد - قال أسطورة كرة المضرب الاسترالية رود ليفر الخميس ان ايقاف مواطنه المشاغب نيك كيريوس "قد يكون الحل الوحيد" لسلوكه الغريب الاطوار.

قال ليفر (81 عاما)، حامل لقب 11 بطولة كبرى، لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد": "كل ما حاولوا القيام به (رابطة المحترفين) لم ينجح حتى الان، فيما قد يكون الايقاف الحل الوحيد. لست متأكدا من تعلمه مما حصل معه".

تابع "نيك هو نيك. كان بمقدوره وربما قد يصبح بطلا عالميا بسبب قدراته في الارسال ونوعية لعبه. لكن دماغه يقف في طريقه. لا يريد التقيد بالظروف او الحكام".

وكان كيريوس (24 عامًا) خرج من مباراته في الدور الثاني من دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز الشهر الماضي أمام الروسي كارن خاتشانوف مع مضربين مكسورين وحذاء مرمي باتجاه الجمهور بعد مشادة كلامية مع الحكم.

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وعاقبت رابطة اللاعبين المحترفين كيريوس لما صدر عنه خلال المباراة بغرامة قيمتها 113 الف دولار اميركي، بالاضافة الى انذار قد يعرضه للايقاف بعد انتهاء التحقيق.

كما اتهم المصنف 27 عالميا رابطة المحترفين بالفساد قبل ان يقدم اعتذاره.

قرر مغادرة الملعب لدخول المرحاض رغم ان الحكم الإيرلندي فيرغس مورفي اعترضه قائلا إنه ليس هناك متسع من الوقت. الا ان كيريوس لم يأبه لما قاله الحكم وتوجه الى المرحاض مع مضربين تحت ذراعه. وقد ظهر على الكاميرات وهو يحطم المضربين في أحد الانفاق المؤدية الى الملعب قبل أن يعود وهو يوجه العبارات النابية الى الحكم.

وأثار كيريوس الذي حقق لقب دورة واشنطن الأميركية، الجدل أيضًا في دورة تورونتو للماسترز عندما تجادل مع الحكم بسبب عدم وجود مناشف بيضاء اللون.

ومنذ أربعة أشهر وتحديدًا في دورة روما الإيطالية للماسترز، وبعدما تمت معاقبته بنقطة فقد أعصابه ورمى كرسيًا على أرض الملعب قبل أن ينسحب من المباراة.