ملخص مباراة الأردن وتايوان اليوم 5-9-2019 في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

نرصد لكم متابعة مستمرة بخصوص نتيجة مباراة الأردن وتايوان اليوم والتي تُقام على ملعب الأخير في تمام الواحدة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ملخص مباراة الأردن وتايوان اليوم في الجولة الأولى من عمر تصفيات أسيا المرهلة لكأس العالم قطر 2022 على ملعب الأخير، ولعل جميع عشاق ومحبي الفريقين سيتابعون نتيجة مباراة الأردن وتايوان الآن.

نتيجة مباراة الأردن وتايوان اليوم

وخلال هذا اللقاء الكبير يبحث المنتخب الأردني الوطني عن تحقيق الفوز وكسب بنقاط مباراة اليوم أمام منتخب تايوان لضمان انطلاقة قوية بالتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ، وبعد انتهاء اللقاء سوف يعود المنتخب الأردني إلى الأردن بعد لقاء تايوان استعداداً لخوض مباراة ودية أمام منتخب باراجواي في يوم 10 من سبتمبر الجاري على ستاد عمان الدولي.

متابعينا الكرام محبي وعشاق كرة القدم والمنتخبين في كل مكان، سنوفر لكم تغطية مستمرة بخصوص ملخص مباراة الأردن وتايوان الشوط الأول والثاني وذلك وقت انطلاق المباراة فتابعوا معنا.

ملخص مباراة الأردن وتايوان

والجدير بالذكر أن منتخب الأردن يلعب التصفيات في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات استراليا وتايوان ونيبال والكويت، وقد انتهت نتيجة مباراة الأردن وتايوان اليوم في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 لفوز المنتخب الأردني بهدفين مقابل هدف وحيد للأخير، وبذلك ضمن المنتخب الأردني كسب الثلاث نقاط المستحقة والتأهل للمباراة المقبلة بالتصفيات.