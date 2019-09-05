نتيجة مباراة السعودية ومالي | توقيت المباراة والقنوات الناقلة للقاء

نعرض لزوارنا الكرام نتيجة مباراة السعودية ومالي، حيث يحل منتخب مالي ضيفا على المنتخب السعودي في مباراة ودية تجمع المنتخبين اليوم الخميس على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.

ونقدم لكم في هذا المقال توقيت مباراة السعودية ومالي والقنوات الناقلة للقاء، وكذلك سنقوم من خلال موقعنا بمتابعة لحظية لسير أحداث اللقاء الودي بين المنتخبين السعودي والمالي.

نتيجة مباراة السعودية ومالي

يخوض منتخب السعودية مباراة اليوم استعدادا لمباريات الأخضر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ويدخل الأخضر السعودي مباراة اليوم الخميس بقيادة فنية جديدة، حيث تعاقد اتحاد كرة القدم السعودي مع المدير الفني المخضرم هيرفي رينار، ويأمل الجميع في بداية قوية للمنتخب السعودي تحت قيادة الفرنسي.

وكان هيرفي رينار قد قرر خوض مباراة ودية أمام المنتخب المالي وذلك قبل المباراة الهامة للمنتخب السعودية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام منتخب اليمن يوم الثلاثاء القادم 10/9.

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توقيت مباراة السعودية ومالي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة اليوم الخميس بين السعودية ومالي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الليلة بين للمنتخب السعودي والمنتخب المالي على الهواء مباشرة من خلال قناة KSA sport HD 1، ويقوم بالتعليق على مباراة الليلة المعلق سمير المعيرفي.

وسنقوم إن شاء الله من خلال موقعنا متابعة مباراة السعودية ومالي لحظة بلحظة، فتابعونا.