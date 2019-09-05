ملخص مباراة سوريا والفلبين اليوم (5-2) 5-9-2019 في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

نرصد لكم متابعة مستمرة بخصوص نتيجة مباراة سوريا والفلبين اليوم والتي تُقام على ملعب الأخير في تمام الواحدة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ملخص مباراة سوريا والفلبين اليوم في الجولة الأولى من عمر تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 على ملعب الأخير، ولعل جميع عشاق ومحبي الفريقين سيتابعون نتيجة مباراة سوريا والفلبين الآن.

نتيجة مباراة سوريا والفلبين

وخلال هذا اللقاء الكبير يبحث المنتخب السوري الوطني عن تحقيق الفوز وكسب بنقاط مباراة اليوم أمام منتخب الفلبين لضمان انطلاقة قوية بالتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ، وبعد انتهاء اللقاء سوف يعود المنتخب بعد لقاء الفلبين استعداداً لخوض مباراة ودية.

متابعينا الكرام محبي وعشاق كرة القدم والمنتخبين في كل مكان، سنوفر لكم تغطية مستمرة بخصوص ملخص مباراة سوريا والفلبين الشوط الأول والثاني وذلك وقت انطلاق المباراة فتابعوا معنا.

انتهت نتيجة مباراة سوريا والفلبين اليوم في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 لفوز المنتخب السوري بخماسية قاتلة مقابل هدفين فقط للأخير، وبذلك ضمن المنتخب السوري كسب الثلاث نقاط المستحقة والتأهل للمباراة المقبلة بالتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.