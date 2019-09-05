"دمج الدرجة الثانية والثالثة".. أسعار تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أسعار تذاكر مباراة نهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز المقرر أن تقام فى الثامنة من مساء الأحد القادم على ستاد برج العرب.

كان اتحاد الكرة أعلن حصوله على موافقة الجهات المعنية على إقامة مباراة نهائي الكأس بحضور الجماهير.

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وقال عبر صفحته الرسمية إنه تقرر دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة تقدر تذكرتها ب 75 جنيها مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير كرة القدم ، فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى بـ300 جنيه، والمقصورة 750 جنيه.

وأضاف اتحاد الكرة أنه حتى الأن لم تحدد الجهات المعنية العدد النهائي المسموح له بحضور المباراة النهائية.

ووفقا للقواعد فإنه من المقرر أن يتقاسم طرفي النهائي السعة الى تقرها الجهات الأمنية على أن يتم طرح التذاكر بمنافذ البيع باستاد الأسكندرية ومقر الزمالك بميت عقبة بالإضافة إلي منفذ أخر يحدده نادي بيراميدز.