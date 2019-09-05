رسمياً.. الزمالك وبيراميدز في برج العرب بحضور جماهيري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه تلقى موافقة الجهات المعنية؛ لإقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز بحضور جماهيري جارٍ تحديد عدد الجماهير بما يتناسب مع أهمية الحدث. وأضاف الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" أن المباراة تأكد إقامتها على ستاد الجيش بمنطقة برج العرب بالإسكندرية. وكان اتحاد كرة القدم قد عين حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد منسقًا فنيًا للمباراة، في نظامٍ جديدٍ للاتحاد، بعد نجاحه في تجربة بطولة الأمم الأفريقية التي عمل خلالها الزناتي ضمن طاقم مجموعة القاهرة.

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