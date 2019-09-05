بعد انتهاء أزماته.. نيمار يعود للمنتخب البرازيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تصدر النجم البرازيلي نيمار عناوين الصحف بسبب أعماله خارج الملعب بدلا من داخله. بعد أسابيع من التكهنات بشأن انتقاله من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يعود نيمار للمنتخب البرازيلي ومازال لاعبا في فريقه الفرنسي.

بعيدا عن هذا، إنه يتعافى من الإصابة، ويدافع عن نفسه ضد ادعاءات الاغتصاب كما أنه حصل على دور كضيف شرف في مسلسل تابع لشبكة "نتفليكس".

ومع ذلك، في النهاية، حان الوقت للعودة لما يفعله بشكل أفضل خلال مباراة ودية للمنتخب البرازيلي أمام نظيره الكولومبي فجر السبت في ميامي وأمام بيرو، في لوس أنجليس بعدها بأربعة أيام.

وظهر نيمار مرتاحا بينما كان يلتقي زملائه للتدريب في ميامي. ورحب نيمار (27 عاما) بزملائه والمدرب تيتي وعلى وجهه ابتسامة، والتقط صورا مع الجماهير ومازح صديقه داني ألفيش.

وبعدها، مرر نيمار تمريرات حاسمة خلال التدريبات، ونشر على تطبيق "إنستجرام" صورة له وهو يضحك مع زملائه وعلق عليها "سعادة".

ولم يلعب نيمار أي مباراة منذ بداية يونيو. وابتعد اللاعب عن المشاركة في بطولة كوبا أمريكا بسبب إصابة في الكاحل، وتابع المنتخب البرازيلي وهو يتوج باللقب من المدرجات.

وجلب العمل الجماعي النجاح للفريق بدون نجمه الأول الذي اضطر لمتابعته من المدرجات.

وبعد الإجازة الطويلة، لم تتضح بعد مدى جاهزية نيمار. ومازال بحاجة لإظهار أنه مازال بإمكانه اللعب مع الفريق والحصول على مركزه في الهجوم بدون أسئلة أو إذا كان يتعين عليه إثبات أنه يستحث ارتداء قميص منتخب بلاده.

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وتم استدعاء الشاب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مديد وسيتحدى نيمار للحصول على مركز، حتى وإذا كان مازال ينظر له كأنه الأقدم.

وقال فينيسيوس :" من الصعب تصديق أنني هنا وأنا عمري 19 عاما، بجانب أفضل لاعبين، بجانب مثلي الأعلى نيمار".

وأظهر نيمار موهبته أمام الكاميرات بشكل مختلف، حيث حصل على دور مؤخرا في مسلسل "موني هايست" (سرقة المال) ، كاشفا عن نفسه كشخص خلف قناع.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي :" بإمكاني تحقيق حلمي وأن أكون جزء من مسلسلي المفضل".

وبعد أسابيع من التكهنات ، والإشاعات والمفاوضات، تم حسم مستقبله الإحترافي –على الأقل في كرة القدم. وأراد نيمار العودة لبرشلونة ولكن بدلا من ذلك سيظل مع باريس سان جيرمان على الأقل لبقية هذا الموسم.

طلبات الفريق الفرنسي في الصفقة المحتملة كانت مرتفعة للغاية بالنسبة للعملاق الإسباني بغض النظر عما يفضله نيمار.

قضائيا، لا يخشى نيمار من شيء بعدما أسقطت النيابة تحقيقا أشعلته عارضة أزياء برازيلية ادعت أن نيمار اغتصبها في فندق في باريس. وذكرت النيابة أنه تم اسقاط التحقيق بسبب قلة الأدلة.

إنه ليس تصريحا بالبراءة حيث يمكن أن يعاد فتح التحقيق إذا ظهرت ادلة جديدة في المستقبل.

ولكن هذا يعني أن بإمكان نيمار أن يعود للمنتخب البرازيلي بذهن صافي ويمكنه أن يبدأ اثبات لماذا يعد أغلى لاعب في العالم.