صلاح ضمن القائمة.. 55 لاعبا يتنافسون على التشكيل المثالي لفيفا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت فيفا برو بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المرشحين لأفضل تشكيل بالعالم عن 2019 والتي شهدت تواجد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وضمت القائمة 55 لاعبًا، شهدت تواجد برازيلي بعشرة لاعبين كأكبر دولة تضم لاعبين في القائمة، يليها فرنسا (سبعة) ثم إسبانيا (ستة).

وتواجد 11 لاعبًا من فريق برشلونة مقابل تسعة من ريال مدريد، ثمانية من مانشستر سيتي وسبعة من ليفربول.

يتم التصويت من قبل أكثر من 23 ألف لاعبا لاختيار التشكيل الأفضل لعام 2019 والمكون من حارس مرمى و4 مدافعين و3 لاعبي وسط و3 مهاجمين عن موسم 2018-19.

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وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:

حراسة المرمى (5): أليسون بيكر "ليفربول"، ديفيد دي خيا "مانشستر يونايتد"، ايدرسون "مانشستر سيتي"، يان أوبلاك "أتلتيكو مدريد"، مارك انديه تير شتيجن "برشلونة"

خط الدفاع (20): خوردي ألبا "برشلونة"، الكسندر -ارنولد "ليفربول"، داني الفيش "باريس سان جيرمان- ساو باولو"، جواو كانسيلو "يوفنتوس- مانشستر سيتي"، داني كارفخال "ريال مدريد"، جورجيو كيلليني "يوفنتوس"، ماتياس دي ليخت "آياكس -يوفنتوس"، دييجو جودين "أتلتيكو مدريد- إنتر ميلان"، كيميتش "بايرن ميونخ"، ايميريك لابورت "مانشستر سيتي"، كاليدو كوليبالي "نابولي"، مارسيلو "ريال مدريد"، جيرارد بيكيه "برشلونة"، سيرجيو راموس "ريال مدريد"، اندرو روبرتسون "ليفربول"، ألكيس ساندرو "يوفنتوس"، تياجو سيلفا "باريس سان جيرمان"، فيرجيل فان دايك "ليفربول"، رافايل فاران "ريال مدريد" وكايل ووكر "مانشستر سيتي".

خد الوسط (15): سيرجو بوسكيتس "برشلونة"، كاسيميرو "ريال مدريد"، كيفين دي بروين "مانشستر سيتي"، فرينكي دي يونج "أياكس- برشلونة"، كريستيان ايركسن "توتنهام"، ايدين هازارد "تشيلسي- ريال مدريد"، نجولو كانتي "تشيلسي"، توني كروس "ريال مدريد"، آرثر ميلو "برشلونة"، لوكا مودريتش "ريال مدريد"، بول بوجبا "مانشستر يونايتد"، ايفان راكيتيتش "برشلونة"، برناردو سيلفا "مانشستر سيتي"، تاديتش "أياكس" وارتورو فيدال "برشلونة".

خط الهجوم (15): سيرجيو أجويرو "مانشستر سيتي"، كريم بنزيما "ريال مدريد"، كريستيانو رونالدو "يوفنتوس"، أنطوان جريزمان "أتليتكو مدريد- برشلونة"، روبيرتو فيرمينو "ليفربول"، سون هيونج مين "توتنهام"، هاري كين "توتنهام"، روبرت ليفاندوفيسكي "بايرن ميونخ"، ساديو ماني "ليفربول"، كيليان مبابي "باريس سان جيرمان"، ليونيل ميسي "برشلونة"، نيمار "باريس سان جيرمان"، محمد صلاح "ليفربول"، رحيم سترلينج "مانشستر سيتي" ولويس سواريز "برشلونة".